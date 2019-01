Nuovo direttore, più sedi e più servizi: cosa cambia da oggi per l'Asst Lariana

L'Asst Lariana da oggi ha un nuovo direttore generale. Fabio Banfi, già direttore sanitario aziendale, subentra alla guida dell'azienda a Marco Onofri. Il 2019 inizia anche con una novità riguardante l'assetto dell'asst comasca. Da oggi, primo gennaio, infatti, in base al decreto regionale dello scorso 28 dicembre la Lariana amplia le sue sedi di offerta con l'assegnazione dell'ospedale "Erba-Renaldi" di Menaggio, gia parte dell'ex Ao Sant'Anna prima della riforma regionale, e dei servizi socio sanitari e psichiatrici del Medio Lario, oltre che del relativo personale e del patrimonio immobiliare.

Oltre al presidio di via Casartelli, fanno da oggi parte dell'Asst Lariana:

- Area Territoriale Lariana Ovest Sede di Menaggio (ex Distretto) - Via Diaz, 8 - Menaggio, prima PreSST (Presidio Socio Sanitario Territoriale) dell'Asst Valtellina. In questa sede si trovano: il Sert, il Consultorio, il servizio Vaccinazioni, il servizio Certificazioni (Patenti, ecc.), le attività dell'ex Distretto: Scelta e revoca del medico, Assistenza all'estero, Protesi e Ausili

- CRA (Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza) e CPS (Centro Psico Sociale) - Via Degli Ulivi, 1 - Ossuccio (Frazione del Comune Tremezzina)

- i Centri Prelievi, che non sono di proprietà, ma sono attivi in:

Via Giuseppe Garibaldi, 11 - Porlezza (2gg/sett)

Piazza G. Andreetti, 12 - San Fedele Intelvi (2gg/sett)

Via Fontana - San Bartolomeo Val Cavargna (1gg/sett).