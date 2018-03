Un elettrocardiografo in regalo all'ospedale Sant’Anna. Asf Autolinee, azienda del trasporto pubblico comasco, ha regalato al presidio ospedaliero di via Ravona l’apparecchiatura che viene utilizzata in via esclusiva nel Quartiere Angiografico, principalmente per il monitoraggio del tracciato cardiaco prima e dopo procedure interventistiche per patologie coronariche, cardiache o vascolari, come ad esempio, dopo un’angioplastica in caso di infarto, nella fase di osservazione e stabilizzazione prima che il paziente venga trasferito in reparto.

La donazione

Stamattina si è svolta la consegna ufficiale della donazione alla presenza, tra gli altri, di Marco Onofri, direttore generale dell'Asst Lariana, Salvatore Gioia, direttore amministrativo dell’Asst, Carlo Patriarca, Direttore del Dipartimento Servizi, Alberto Sironi, primario dell'unità operativa di Diagnostica per Immagini, Mario Galli, responsabile dell'Emodinamica, Annarita Polacchini, amministratore delegato di Asf Autolinee, e Cesare Coerezza, presidente di Asf Autolinee.

L'apparecchiatura

“L’elettrocardiografo che consegniamo all’ospedale Sant’Anna di Como – ha dichiarato Annarita Polacchini, amministratore delegato di ASF autolinee – è un dono dell’azienda e dei suoi dipendenti. La cifra di oltre 5mila euro è stata raggiunta – ha proseguito – tramite la richiesta di un’offerta ai dipendenti in cambio della cessione per usi personali dei tablet e dei telefoni aziendali in dismissione e il fatto che ormai da alcuni anni l’Azienda devolve una cifra equivalente agli omaggi in occasione del Natale. Come attore che sul territorio svolge un servizio pubblico - ha concluso – ci sembra corretto dare un contributo concreto ai comaschi con questa donazione”.

Si tratta di uno strumento di controllo del paziente che arricchisce la dotazione del Quartiere Angiografico dove, come ha ricordato Alberto Sironi, si svolgono le attività interventistiche principalmente di cardiologia e radiologia e ci sono vere e proprie sale operatorie con una complessa gestione clinica del paziente. “Stiamo attivando in questi giorni la quarta sala, per poter potenziare a breve la nostra offerta. L’interventistica si pone ormai sempre più spesso come alternativa alla chirurgia tradizionale”.

I vantaggi

“Il paziente – ha aggiunto – Mario Galli, responsabile dell’Emodinamica – durante le nostre procedure viene controllato con un poligrafo, ma prima e al termine dell’intervento, quando il paziente viene collocato in un’area di osservazione del Quartiere dove è previsto un costante controllo dei parametri, l’elettrocardiografo serve per registrare l’attività elettrica del cuore ed eventuali sue variazioni. Grazie ad Asf per aver pensato a un’apparecchiatura dedicata, da poter utilizzare nel nostro settore e per i nostri pazienti”.

I ringraziamenti

A Asf va anche la gratitudine del direttore generale Marco Onofri: “Ringrazio questa importante azienda del territorio e i suoi dipendenti per aver individuato l’ospedale Sant’Anna e i nostri pazienti come i destinatari della raccolta fondi e dell’acquisto dell’elettrocardiografo. Si tratta di un apprezzato e utile gesto che testimonia la vicinanza all’istituzione ospedaliera e l’attenzione per chi ha bisogno di cure”.