Vaccino anti influenza 2018, dove farlo a Como: sedi e orari

E' iniziata anche a Como martedì 6 novembre 2018 la campagna per la vaccinazione antinfluenzale 2018-2019.

Coinvolta anche Asst Lariana che ha diffuso il calendario vaccinale con sedi e orari in cui è possibile sottoporsi al vaccino. Si comincia il 6 novembre nei Poliambulatorio di via Napoleona a Como e a Olgiate Comasco e si proseguirà in queste strutture e nelle altre indicate nella tabella fino al 6 dicembre.

L’Asst fornirà, attraverso la Farmacia aziendale, il vaccino antinfluenzale ai medici di famiglia e alle residenze sanitarie per anziani e persone disabili oltre che ai detenuti e al personale che opera nella Casa Circondariale di Como.

Inoltre, l'Asst ha avviato la campagna interna per la vaccinazione degli operatori aziendali e proporrà la vaccinazione ai pazienti cronici in carico agli ambulatori e servizi dell'Asst, come ad esempio i pazienti dializzati, e a quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere di San Fermo della Battaglia, Cantù e Mariano Comense. Anche agli adulti (familiari, care giver, ecc.) a contatto con le categorie maggiormente a rischio, che con la vaccinazione contribuiscono a proteggere i propri cari, il vaccino viene offerto gratuitamente.

Vaccino antinfluenzale: per chi è gratis

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e raccomandata a: