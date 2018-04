Diabete: "Il nuovo modello di gestione del percorso delle persone affette da malattie croniche"

Lunedì 23 aprile è in programma alle ore 14 nella Sala Convegni "Teresa Rimoldi" del Poliambulatorio di via Napoleona a Como (piano rialzato pad. Monoblocco) un incontro dedicato alla presa in carico del paziente diabetico. Il pomeriggio informativo mira a illustrare alla popolazione il nuovo modello di gestione del percorso delle persone affette da malattie croniche introdotto quest'anno da Regione Lombardia.

Organizzato dal Servizio di Diabetologia della struttura comasca e dall'Associazione Diabetici di Como, l'incontro prevede l'intervento di Fabio Banfi, direttore sanitario dell'Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, di Angela Trentin, responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Asst Lariana, di Elena Scola, referente del Centro Servizi per Pazienti Cronici dell'Asst Lariana, e di Alberto Quadrio, presidente dell'associazione Diabetici di Como. I relatori illustreranno il nuovo sistema con riferimento alle prestazioni offerte nell'ambito della patologia diabetica dall'Asst Lariana e presenteranno l'attività del Centro Servizi di via Napoleona, aperto il 15 gennaio.



L'ingresso è libero.