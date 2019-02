Patrick Cutrone visita i bambini della pediatria dell'ospedale Sant'Anna

Patrick Cutrone, claciatore del Milan, ha fatto visita nella mattina del 19 febbraio 2019 ai bambini e ai ragazzi ricoverati nella pediatria dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Al termine dell'incontro nella Scuola del reparto con alcuni degenti e dopo aver salutato i piccoli che non potevano lasciare le loro stanze e i volontari di Abio Como, l'attaccante comasco ha firmato autografi e si è intrattenuto anche con il personale per qualche foto.

Nelle foto con una delle insegnanti della Scuola in Ospedale Gemma Grigioni e il primario del reparto Angelo Selicorni e un'altra in cui Patrick aderisce all'appello per dare maggiore ascolto ai malati rari e alle loro famiglie nell'ambito dell'iniziativa #viviconimalatirari.