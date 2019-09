Consultori, da settembre apre anche a Menaggio lo spazio "Noi con i nostri bambini"

A partire da mercoledì 11 settembre 2019 si amplia l'offerta dei consultori familiari dell'Asst Lariana con l'apertura anche a Menaggio dello spazio "Noi con i nostri bambini". Ascolto, orientamento e supporto psico-educativo su allattamento, cura, crescita e relazione con il bambino, sono alcune delle caratteristiche del servizio, a libero accesso e gratuito.

Il servizio verrà offerto tutti i mercoledì dalle 10 alle 12.30, nella sede di via Diaz 12. Ad accogliere i genitori, i nonni, gli zii o le altre figure che supportano la famiglia, e i loro bambini (da 0 a 18 mesi), ci saranno un'ostetrica e una psicologa.

"Parliamo di una fase specialissima della vita che è caratterizzata da grossi cambiamenti - osserva Anna Armati, responsabile della rete consultoriale dell'Asst Lariana -. Quello che noi offriamo, per accompagnare questo periodo e promuovere il benessere individuale, di coppia e familiare, è uno spazio di ascolto, accompagnamento, orientamento e supporto".

Emozioni, affetti, amore, fatiche e gioie, dubbi e necessità potranno essere condivise con gli specialisti e i genitori avranno anche modo di potersi confrontare anche con altri genitori.

"Si tratta di un'iniziativa in linea col piano di riorganizzazione dei servizi e dell'offerta dell'Asst lariana nel territorio del medio Lario - sottolinea Raffaella Ferrari, direttore socio sanitario dell'Asst Lariana -. Parliamo, tra l'altro, di un servizio che si occupa di genitori e figli, temi particolarmente sensibili e sentiti anche come bisogno dai cittadini".

Sul territorio la rete dei consultori può contare sulle sedi di Como (via Gramsci e via Napoleona), Cantù, Mariano Comense, Ponte Lambro, Olgiate Comasco, Fino Mornasco e ora Menaggio. Al consultorio ci si può confrontare ed essere aiutati ad affrontare adolescenza, sessualità, contraccezione, affetti, amicizia, relazioni amorose e familiari, gravidanza, puerperio, percorso nascita, interruzione volontaria della gravidanza, genitorialità, adozione, prevenzione, educazione alla salute, menopausa.

Per maggiori informazioni sulle attività e i servizi è possibile consultare il sito www.asst-lariana.it