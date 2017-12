Cantù, consultorio chiuso il 29 dicembre

Consultorio chiuso a Cantù venerdì 29 dicembre 2017.

La Asst Lariana comunica che la struttura di Cantù, in viale Madonna 10, resterà chiuso. Gli utenti potranno eventualmente recarsi nella sede consultoriale di Mariano Comense, in via Felice Villa 5.

Il consultorio canturino non è l'unica struttura dell'Asst Lariana che durante le feste di Natale osserverà una chiusura: in questo articolo il calendario completo dei servizi amministrativi, sanitari e dei poliambulatori della provincia di Como che resteranno chiusi.