"Como in salute", 14 incontri pubblici in Pinacoteca

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como, in collaborazione con il Comune di Como, organizza la rassegna “Como in salute”, ciclo di incontri divulgativi, presentati questa mattina a Palazzo Cernezzi, rivolti a tutti tenuti da medici e personale sanitario su temi di medicina generale e specialistica, che si terrà dal 14 febbraio al 21 novembre presso la Pinacoteca civica di Como.

«Questi incontri sono una grande opportunità, sia per i medici che per i cittadini, di confronto su temi di grande attualità. L'idea è nata qualche mese fa su sollecitazione del collega Silvio Bellocchi. Saranno presenti professionisti noti e di grande esperienza che indicheranno i giusti percorsi diagnostico terapeutici delle più comuni patologie, sfatando luoghi comuni e informazioni errate che spesso sono reperibili navigando in rete. È giusto ricordare che tali notizie, divulgate da siti non scientificamente attendibili, costituiscono un reale pericolo per la salute del cittadino», commenta Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Como.

«Si tratta di una sorta di educazione permanente sui temi della salute - afferma l’assessore alle Politiche educative del Comune di Como, Amelia Locatelli - intesa non solo come assenza di malattia, ma come conservazione di uno stato di benessere. La rassegna è stata pensata nell’ottica della nuova riforma che apre gli ospedali al territorio, e il Comune di Como insieme all’Ordine dei medici di Como potenzia in questo modo le proprie risorse offrendo alla popolazione un sistema informativo interattivo il più possibile partecipato. Un ringraziamento particolare va alle associazioni che ci sosterranno nel percorso: il loro ruolo è fondamentale per collegare le istituzioni sanitarie al territorio, affiancandosi alla comunità scientifica nei momenti di cura, di informazione e formazione, camminando a fianco dei pazienti e dei loro care givers. Tengo a ringraziare anche le farmacie, partner importanti per curare la diffusione dell’informazione».

Obiettivi della rassegna sono informare sulle più comuni malattie e sui percorsi di diagnosi e cura, dialogare su tematiche mediche specialistiche utilizzando un linguaggio semplice e una forma chiara e divulgativa, avvicinare le strutture sanitarie del territorio ai cittadini, e divulgare la cultura del conoscersi e conoscere il proprio organismo per adottare stili di vita di buona salute e prevenire le malattie.

Gli incontri, tutti a ingresso libero, si terranno al mercoledì dalle 17 alle 19 nella Pinacoteca Civica di Como (via A. Diaz 84). Saranno tenuti da medici e operatori del comparto sanitario specialistico, coordinati dal comitato scientifico formato da Silvio Bellocchi, U.O. Neurochirurgia ASST lariana - Ospedale S. Anna e Simone Sangiorgi, U.O. Neurochirurgia ASST lariana - Ospedale S.Anna.

Numerose le tematiche affrontate, tutte di interesse comune: il mal di schiena e l’ernia discale; le allergie e intolleranze alimentari; le malattie infettive dell’infanzia e le vaccinazioni; i “dolori”, l’igiene dentale; il mal di testa; la pressione alta e le cardiopatie; l’osteoporosi; le malattie della pelle; gli stili di vita; l’ictus; l’arresto cardiaco e defibrillatori; il diabete e i disturbi della vista nell’anziano.



Programma dettagliato degli incontri

14 febbraio, Il mal di schiena e l’ernia discale

Relatori: Silvio Domenico Bellocchi e Simone Sangiorgi, neurochirurghi; Gigliola Cerutti, terapista del dolore; Mario Cassi, fisiatra; Gianluigi Spata, medico di famiglia

Moderatore: Enrico Tallarita, fisiatra.

21 febbraio, Allergie e intolleranze alimentari

Relatori: Marina Russello, allergologa; Licia Snider, gastroenterologa

Moderatore: Gianluigi Spata, medico di famiglia

7 marzo, Le malattie infettive dell’infanzia e vaccinazioni

Relatori: Daniele Lietti e Angelo Selicorni, pediatri

Moderatore: Gianluigi Spata, medico di famiglia

21 marzo, I “dolori”

Relatori: Carlo Francesco Biundo e Corrado Taiana, terapisti del dolore; Giuseppina Alfieri, reumatologa

Moderatore: Giovanni Galimberti, medico di famiglia

4 aprile, Igiene dentale

Relatore: Luca Levrini, odontoiatra; un igienista dentale

Moderatore: Massimo Mariani, odontoiatra

18 aprile, Il mal di testa

Relatore: Franco Di Palma, neurologo; Silvio Domenico Bellocchi e Simone Sangiorgi, neurochirurghi

Moderatore: Giuseppe Enrico Rivolta, medico di famiglia

2 maggio, La pressione alta e le cardiopatie

Relatori: Claudio Pini e Carlo Campana, cardiologi

Moderatore: Ilo Marco Fini, medico di famiglia

16 maggio, Osteoporosi

Relatori: Domenico Pellegrino, geriatra; Vincenzo Zottola, ortopedico

Moderatore: Ilo Marco Fini, medico di famiglia

30 maggio, Stili di vita

Relatori: Biagio Vincenzo Santoro, medico dello sport; Fabrizio Muratori, endocrinologo; un testimonial sportivo

Moderatore: Gianluigi Spata, medico di famiglia

19 settembre, Le malattie della pelle

Relatori: Roberto Regazzini e Giuseppe Lembo, dermatologi; un infermiere

Moderatore: Marina Russello, medico di famiglia

3 ottobre, Ictus

Relatori: Mario Guidotti e Simone Vidale, neurologi; un assistente sociale

Moderatore: Daniele Luraschi, medico di famiglia

17 ottobre, Arresto cardiaco e defibrillatori

Relatori: Giovanni Corrado e Giovanni Ferrari, cardiologi; Simone Zerbi, rianimatore 118

Moderatore: Massimo Galli, cardiologo

7 novembre, Il diabete

Relatori: Alberto Molteni e Giuseppe Carrano, diabetologi; un infermiere

Moderatore: Gianluigi Spata, medico di famiglia

21 novembre, I disturbi della vista nell’anziano

Relatori: Massimo Conti e Lorenzo Spallino, oculisti

Moderatore: Maria Novella Del Sordo, medico di famiglia