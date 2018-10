Come essere buone gattare a Como: sterilizzazione e cura dei gatti

Mancano solo pochi giorni per iscriversi al percorso formativo rivolto a coloro che si dedicano alle colonie feline. Il corso, promosso dal Dipartimento veterinario di ATS Insubria fornisce informazioni teoriche e pratiche relative alla gestione e cura di queste realtà, approfondendo le conoscenze relative ai bisogni primari dei gatti e anche alle loro esigenze etologiche.

Laura Borromeo, studiosa del comportamento felino ed esperta della riabilitazione dei gatti problematici terrà il corso con la supervisione scientifica del dottor Eraldo Oggioni, Direttore del Servizio di Igiene Urbana e Veterinaria Prevenzione del Randagismo Tutela degli Animali d’Affezione e Interventi Assistiti con Animali Pet Therapy.

Una decina di ore, suddivise in tre incontri e articolate in una parte didattico-teorica e in una pratica con il supporto di attrezzature e strumenti per la dimostrazione di alcune attività, che potranno impegnare operativamente i tutor: dalla cattura al ricovero e alla sterilizzazione fino all’assistenza dei felini.

Il corso programmato il 20, 27 ottobre e 10 novembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, all’Istituto Don Guanella di Como, prevede il rilascio dell’attestato di formazione solo ai corsisti che avranno partecipato a tutti gli incontri.

La partecipazione è gratuita e l’adesione può essere effettuata attraverso la compilazione della scheda pubblicata sul sito di ATS Insubria, da presentare entro e NON oltre il 12 ottobre 2018 alla segreteria organizzativa del Dipartimento veterinario.