Stop al cibo falso sulle tavole dei comaschi

La mobilitazione dei mercati di Campagna Amica arriva anche sul Lario. Lo rende noto Coldiretti Como Lecco alla vigilia del via alla raccolta firme sulla petizione #stopalcibofalso in programma sabato 24 febbraio, a Mariano Comense.

"Si tratta — spiega il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi — di una mobilitazione atta a chiedere all’Europa di fermare il cibo falso, per tutelare l’economia del nostro Paese, per la salute dei cittadini, per bloccare le speculazioni e quindi difendere le speculazioni sull’agricoltura italiana".

"L’indicazione obbligatoria di origine in etichetta — prosegue Coldiretti — deve essere estesa a tutti gli alimenti anche a livello europeo, dopo che paesi come Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Romania e Lituania, hanno adottato per disciplinare tale materia su alcuni prodotti come latte e derivati, grano nella pasta e riso".