Janet, Ombra, Sasha e Sophie, 4 cani in pediatria: all'ospedale Sant'Anna parte la pet therapy

Vi segnalo che mercoledì 14 novembre, alle ore 15, avrà inizio nella Pediatria dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (piano +2 giallo) il progetto "Arianna - Fido in Pediatria", che prevede per i piccoli ricoverati gli interventi assistiti con animali (IAA), una forma di pet therapy.

A svolgere l'attività con i bambini in questa speciale occasione non ci sarà soltanto il cane Janet, una "veterana" in questo ambito, ma, in via eccezionale, saranno presenti anche Sasha, Sophie e Ombra, che fanno parte della neocostituita unità cinofila a disposizione del progetto promosso da Amici di Como, Lions Club Plinio Il Giovane, Abio Como e Bennet Spa in collaborazione con l'Associazione Amici del Randagio.