Autismo, anche a Como un punto di ascolto

La onlus Un Cuore per l’Autismo annuncia l’apertura di un punto di ascolto anche a Como, che fa seguito a quello già in funzione da tempo all’interno de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, sede dell’associazione. Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione aperta con l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) che ha messo a disposizione i locali per questa importante novità.

Il punto di ascolto, gestito direttamente da associati di “Un cuore per l’autismo” che saranno presenti in loco, sarà aperto due volte al mese. L’inaugurazione si è tenuta il 7 novembre, e i prossimi giorni fissati in calendario sono il 6 e il 20 febbraio, il 6 e il 20 marzo, il 10 e il 17 aprile, l’8 e il 22 maggio sempre dalle 9.30 alle 10.30, oppure anche in orari diversi ma su appuntamento.

Il punto di ascolto ha lo scopo di aiutare i genitori alle prese con i “postumi” della diagnosi di autismo per un figlio. Giorni non semplici da gestire, in cui spesso non si sa cosa chiedere e soprattutto a chi rivolgersi. Per questo “Un cuore per l’autismo”, ONLUS formata da genitori che hanno già passato questo travaglio, si mette a disposizione di chi possa aver bisogno di supporto, conoscendo bene quali e quanti sono le problematiche da affrontare.

Il punto di ascolto serve per confrontarsi, avere un qualcuno con cui parlare, ma anche per questioni più pratiche legate a procedure, richieste e burocrazia varia. Ricordiamo, come detto in apertura, che un punto di ascolto è già attivo da tempo a Bosisio Parini, sede dell’associazione, all’interno del padiglione numero 7 de La Nostra Famiglia.

La novità di Como nasce invece dall’intesa con Anmic (sede in via Natta 16 a Como) che è stata stretta in queste settimane e che si pone come obiettivo il dare sempre maggior sostegno (anche legale) alle famiglie in difficoltà del territorio.