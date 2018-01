Certificati per patenti, porto d'armi e disabili: ambulatorio trasferito da Mariano a Cantù 

Trasloco dall'ospedale di Mariano Comense a quello di Cantù per l'ambulatorio certificazioni medico-legali. Dal 1° febbraio 2018 il servizio lascerà il presidio "Felice Villa" per trasferirsi al "Sant'Antonio Abate".

L'ambulatorio si occupa delle attività certificative per patenti di guida e nautiche, porto d'armi (uso caccia, difesa personale e sportivo), contrassegno disabili (parcheggio, sosta e circolazione veicoli) ed esenzione per le cinture di sicurezza.

Il servizio sarà quindi potenziato nel presidio canturino dove ci sarà a disposizione degli utenti uno sportello aggiuntivo il martedì dalle 8.30 alle 12. Il front office è aperto anche il lunedì e il mercoledì, sempre dalle 8.30 alle 12. Il trasloco è il risultato di una riorganizzazione e razionalizzazione dell'attività della sede di Mariano, dove le richieste sono sporadiche, in modo da concentrare l'offerta in un'unica struttura.

Per prenotazioni e informazioni, oltre agli orari di sportello dal lunedì al mercoledì, è possibile anche telefonare allo 031-799467 il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30.