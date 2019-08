Da 2 settimane acqua non potabile a Gironico: l'incubo dei diserbanti

Da circa due settimane i residenti di Gironico (frazione di Colverde) convivono con l'incubo dei diserbanti che potrebbero aver contaminato l'acquedotto rendendo non potabile l'acqua in tutta la frazione. La vera causa della non potabilità non è stata chiarita del tutto anche se in paese si è diffusa la voce che dipenda dallo sversamento di diserbanti utilizzati in un campo finiti per errore (non si sa come) nell'acquedtotto.

Da due settimane, quindi, i residenti devono attenersi all'ordinanza del sindaco che vieta l'uso dell'acqua per scopi alimentari. Inutile enumerare i disagi a cui devono far fronte tutti i cittadini, soprattutto gli anziani.