Zero ristoranti a Como in cui si mangia bene con meno di 35 euro (secondo Michelin)

Come ogni autunno, in questi giorni che precedono l’assegnazione delle stelle Michelin per il nuovo anno, la famosa guida gastronomica sceglie di smorzare l'attesa elencando quei ristoranti che si distinguono per il rapporto qualità/prezzo. La selezione è molto specifica, ovvero i locali dove si mangia estremamente bene spendendo meno di 35 euro.

Ecco allora tante città lombarde a festeggiare il nuovo encomio, tante ma non tutte. Como non soltanto è fanalino di coda nella classifica, ma addirittura non ha neanche un ristorante, tra quelli in cui la spesa è esigua, che la guida Michelin abbia ritenuto degno di essere menzionato. Ci fanno compagnia Lecco e Monza, anche loro a zero, mentre l'altra cugina, Varese, si piazza a quota 2. Come c'era da aspettarsi, stravince Milano, con 6 ristoranti inseriti nell'elenco, e sorprende Bergamo, con 5 locali dove si mangia molto bene spendendo meno di 35 euro.

Rispetto all'anno scorso, Michelin ha fatto entrare in classifica 25 nuovi ristoranti e, forse specchio dei tempi, la guida ha dovuto cambiare le cifre: se infatti fino alla precedente edizione la classifica proponeva ristoranti in cui il conto era al massimo di 32 euro, quest'anno si è sentita l'esigenza di alzare la spesa di 3 euro. Evidentemente oggi sono veramente pochi, con i prezzi correnti, i ristoranti che riescono a tenere un menù così economico.

Intanto tutti ad aspettare mercoledì 6 novembre, il giorno in cui a Piacenza saranno presentati i ristoranti stellati del 2020, in cui non soltanto si vedrà se saranno date a Como nuove stelle, ma mi capirà anche se saranno riconfermate quelle attualmente dedicate alla nostra cucina.

Ecco intanto la classifica delle province lombarde, rispetto ai 28 locali dove si mangia bene con meno di 35 euro, secondo la Guida Michelin: