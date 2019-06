I 4 migliori ristoranti giapponesi di Como

La moda dei ristoranti giapponesi è tutt'altro che passata, anzi, il loro numero, anche a Como, è in continuo aumento. Solo in città se ne contano almeno una decina, quasi il doppio se solo ci si allarga ai paesi limitrofi. Molti sono "all you can eat", dove è possibile mangiare fino allo sfinimento pagando un prezzo fisso, altri, invece propongono solo menu alla carta o la formula considdetta "open sushi", cioè con possibilità di un massimo di ordinazioni a persona. Difficile scegliere, anche per noi che li abbiamo provati praticamente tutti (almeno quelli situati a Como). Ecco, allora, la nostra personale classifica dei 4 migliori ristoranti giapponesi di Como città.

Sakura: Yoshi e la vera cucina giapponese

Il vero, piccolo e tipico ristorante giapponese. L'anima di questo ristorante è Yoshi Hide, uno dei pochissimi (forse l'unico) cuochi e proprietari realmente giapponesi.

Ha aperto il suo piccolo e modesto ristorante quindici anni fa completamente solo, senza aiuti in cucina o in sala, e per questo ha faticato a farsi conoscere e a incrementare la clientela visti i tempi di attesa a volte davvero lunghi. Con gli anni però Yoshi si è strutturato con camerieri e sushi man. I sapori del Sakura sono diversi dagli altri. Spesso conviene chiedere se ci sia disponibile qualche piatto fuori menù, così da poter assaggiare qualche nuovo sapore della cucina tipica giapponese. Ottime le zuppe, tutte preparate direttamente da Yoshi. Ottima la qualità del riso, pesce freschissimo. Spaziali sono gli onigiri, le caratteristiche polpette di riso che tutti guardavamo con l'acqualina in bocca mentre vedevamo i cartoni animati nipponici. Pochi posti a sedere, conviene prenotare. Qui si possono bere anche un paio di tipi diversi di sakè (quelli veri) da gustare freddi.

Sakura

Viale Innocenzo XI, 30 - Como

Tel 031.240221

Tokyo: Zhen, la regina del sushi

Il Tokyo è uno dei più longevi ristoranti giapponesi di Como ed è sicuramente uno dei più frequentati, se non il più frequentato. Di sicuro è il più gettonato dai ticinesi dopo il servizio della tv svizzera che ha mostrato come il Tokyo fosse l'unico nel cui sushi non comparivano tracce di batteri di alcun tipo.

A mezzogiorno c'è la possibilità di pranzare con 15 euro (bevande escluse) scegliendo un antipasto (involtino, edamame, zuppa di miso, alghe, tartare...) un primo (rolls, riso o spaghetti) e un secondo (sushi, sashimi, gamberi, pollo...).

Padrona di casa è la vera regina del sushi a Como, la conosciutissima Zhen, imprenditrice cinese con la passione della ristorazione. Pochi anni fa ha rinnovato completamente il locale ma soprattutto il menu, affidandosi all'esperienza di uno dei migliori chef giapponesi, Haruo Ichikawa, che ha ripensato completamente la carta dei piatti e istruito cuochi e sushi-man del Tokyo.

Si effettuano consegne a domicilio attraverso Justeat.

Ristorante Tokyo

Viale Lecco, 113 - Como

Tel 031.307551

Shabu, non solo ristorante

Ristorante di recente apertura e già gettonatissimo. Qui la formula proposta è quella dell'open sushi. Si possono ordinare 4 piatti alla volta fino a un massimo di tre volte. Significa che ogni cliente può ordinare fino a 12 piatti a fronte di un prezzo fisso a persona di 15 euro a pranzo e 26 euro a cena.

Il ristorante sembra essere candidato a essere uno di quelli con il miglior rapporto qualità-quantità-prezzo di tutta la città. Ma a parte questo l'altro suo punto forte è il cocktail-bar. Shabu non è solo per chi vuole pranzare o cenare, ma anche per chi vuole trascorrere l'ora dell'aperitivo bevendo cocktail della tradizione occidentale (con alcolici e super alcolici di qualità) accompagnati da assaggi della cucina giapponese, come i tipici rolls.

Si effettuano consegne a domicilio attraverso deliveroo.it o eatintime.it

Shabu

Viua Morazzone, 9 - Como

Tel 031.2740954

I Sushi

Un normale, buon ristorante giapponese a cui affidarsi ciecamente soprattutto per i piatti caldi che risultano curati non solo nella qualità degli ingredienti ma anche nella cottura. Un esempio, gli spaghetti: al dente, porzione abbondante.

Buone anche le zuppe, cosa niente affatto scontato nella gran parte dei ristoranti giapponesi che puntano più alla quantità che alla qualità della clientela. Per il pranzo I Sushi propone menù con piatto unico a scelta tra varie combinazioni di cibi: tempura, sushi, spahetti, rolls... Decisamente da provare.

I Sushi

Via Tolomeo Gallio, 5 - Como

Tel 031.269866