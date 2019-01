Ponte pedonale sul Cosia: chiuso da tre anni

Era l'8 marzo del 2016, tre anni fa. Nel tardo pomeriggio di quel giorno il ponte pedonale sul Cosia che consente l’attraversamento all’altezza di via Piadeni, collegando via Castelnuovo con via Piave, venne chiuso. Il provvedimento del Comune di Como si rese necessario per poter effettuare alcune verifiche strutturali. Da allora, dopo quasi 36 mesi nessuna notizia: il ponte pedonale resta transennato. Le foto di questa mattina dimostrano chiaramente che nessun lavoro è stato mai eseguito per rimettere in funzione il ponte. In questi giorni la nostra redazione si attiverà per capire se prossimamante la struttura sarà interessata da interventi da parte degli uffici tecnici di Palazzo Cernezzi. Insomma, non solo Ticosa, anche piccoli dettagli al buio che fanno più scuro il volto di una città.