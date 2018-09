Villa Olmo, chiusi fino al 26 settembre anche i parcheggi

Lo stringato comunicato del Comune di Como, in merito all'evento di Villa Olmo, non faceva riferimento alla chiusura dei parcheggi a pagamento lungo i due ingressi principali della storica dimora. Sul posto, per verificare la situazione dei lavori in corso, siamo stati informati dagli addetti alla sicurezza che i parcheggi a pagamento resteranno chiusi fino al 26 settembre: l'accesso in auto o in moto nell'area esterna di Villa Olmo è consentito solo al personale autorizzato. I numerosi stalli blu, come si vede nelle foto scattate questo pomeriggio, sono quindi inutilizzabili da questa mattina per oltre 10 giorni da chiunque cerchi parcheggio in zona.

Ricordiamo che la concessione di Villa Olmo al magnate indiano Mukesh Ambani, in occasione della festa di fidanzamento della figlia, porterà nelle casse del Comune di Como un introito di circa 280 mila euro. Sul futuro del compendio resta sempre da chiarire la questione della gestione, operazione che si fa ancora più urgente viste le richieste sempre più interessanti, almeno dal punto dio vista economico, del bene.