Villa Olmo, al via i lavori per il restauro della facciata

Mentre i lavori ai gardini fronte villa sono quasi ultimati, gli operai impegnati sul cantiere di Villa Olmo stanno lavorando per montare l'impalcatura che permetterà il restuaro della facciata, probabilmente la parte più attesa dell'intero progetto finanziato da Cariplo, intervento che prevede anche il completo rifacimento delle serre, attualmente in corso d'opera.

Sarà una corsa contro il tempo perchè i lavori sul fronte a lago dello storico edificio neoclassico impegneranno gli addetti per molte settimane. Il cronoprogramma lascia però ben sperare, soprattutto per l'inizio di Parolario che si svolgerà a Villa Olmo il prossimo giugno. Per le Grandi Mostre se ne parlerà invece non prima del 2019, sempre che Sgarbi o chi per esso arriveranno a proporre un evento adatto alla portata del sito più ambito di Como.

Resta poi aperto il più grande tema che riguarda il futuro di Villa Olmo, ovvero la sua gestione, che il Comune potrebbe anche di decidere di affidare a una fondazione privata. Un tema scottante che presto potrebbe approdare a Palazzo Cernezzi con tutte le incognite e contrapposizioni del caso tra giunta e minoranze.