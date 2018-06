Autisti picchiati, Matteo Salvini a Como: incontro in Prefettura. Il video

Il neo ministro degli Interni e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Como venerdì 8 giugno 2018 dopo l'aggressione dei due autisti di Asf autolinee aggrediti in piazza Vittoria da un gruppo di stranieri che volevano salire sul mezzo senza pagare il biglietto.

In prefettura Salvini ha incontrato il prefetto Bruno Corda, i due autisti aggrediti e alcuni parlamentari leghisti.

Grande mobilitazione fuori dalla prefettura in via Volta dove Salvini è arrivato intorno alle 14.30. Ad attenderlo alcuni simpatizzanti, giornalisti e cameran di tv e testate nazionali e un gran numero di forze dell'ordine.