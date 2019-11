Friday for Future: ragazzi per il clima sotto Palazzo Cernezzi. Ecco il video

È iniziato intono alle 8.30 sotto a Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como, l’assembramento dei giovani che lottano per il clima. Tra slogan e striscioni, alle 10.30 partirà un corteo che porterà i ragazzi fino alla Stazione san Giovanni, luogo simbolico per chiedere una mobilità sostenibile, efficiente, che involgi le persone a muoversi con i mezzi pubblici e a lasciare l’auto in garage.

Il corteo non influirà particolarmente sul traffico cittadino, visto che si svolgerà quasi completamente in centro storico. L’unico stop alle auto, presumibilmente di pochi minuti, ci sarà introno alle 11.00 in viale Innocenzo, all’altezza appunto della Stazione san Giovanni, per permettere l’attraversamento stradale ai manifestanti.

È la seconda volta che gli studenti comaschi scioperano per il clima e, riuniti “sotto la bandiera” del movimento Friday for Future, spronano l’amministrazione comunale del capoluogo lariano a fare di più per invertire la rotta dei cambiamenti climatici, esortando la Giunta a compiere iniziative concrete.