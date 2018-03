"Danni al Viadotto, il Comune accusa se stesso"

Ebbene sì, il Comune si sarebbe tirato la zappa sui piedi quando ha deciso di coinvolgere dirigenti e assessori nel cosiddetto "accertamento tecnico preventivo" per stabilire eventuali responsabilità nella vicenda del viadotto dell'Oltrecolle. I danni al viadotto - alcuni dei quali forse causati da errori di progettazione - sono andati via via aggravandosi. L'ufficio legale ha coinvolto i dirigenti e gli assessori delle ex amministrazioni (i dirigenti Antonio Viola e Pietro Gilardoni, e gli assessori Daniela Gerosa e Stefano Molinari), ma il Tribunale di Como l'8 marzo ha stabilito che tale coinvolgimento è immotivato e che il Comune deve pagare le spese legali a tutti e quattro (circa 3mila euro a testa).



Fine di questo capitolo? Forse, ma i capitoli a venire rischiano, adesso, di essere completamente stravolti. A spiegarlo è stato il consigliere di opposizione Fulvio Anzaldo (Rapinese Sindaco) che nel suo intervento preliminare nella seduta di giovedì sera, 8 marzo 2018, ha dichiarato: "Nel momento in cui il Comune ha scelto di coinvolgere dirigenti e assessori ha ammeso di essere parimenti responsabile come gli altri soggetti privati (aziende, progettisti, ecc. ndr). Il Comune ha citato sostanzialmente se stesso e se un giorno sarà accertato un risarcimento, questo sarà proporzionalmente ridotto perché indicando dirigenti e assessori il Comune ha ammesso di essere responsabilie nella vicenda. Non so se si tratti di un errore o se sia voluto, ma sta di fatto che la vicenda è stata gestita in modo terrificante".