Via l'info point dal Broletto di Como

L'ufficialità della notizia, che circolava già da tempo, è arrivata nel primo pomeriggio di oggi durante la conferenza stampa indetta dal Comune di Como per la riqualificazione di piazza Gobetti. L'amministrazione di Palazzo Cernezzi, in evidente discontinuità con la precedente giunta, ha deciso di chiudere l'info point del Broletto inuagurato nell'estate del 2015 per spostarlo in piazza Gobetti, nel tratto che la unisce a via Arbertolli, all'interno di quello che era un negozio di scarpe. Un provvedimento, maturato a prescindere dall'atteso restyling, voluto dall'assessore al Turismo Simona Rosotti che vede in quella zona il cuore di Como.

L'inaspettata svolta, che farà certamente discutere, porterà l'info point del Broletto, strategicamente situato tra piazza Grimoldi e il Duomo, ad essere trasformato in una sorta di vetrina delle eccellenze del territorio. Capire per quale reale motivo un ufficio strategico per i turisti venga spostato da un luogo storico, simbolo della città, in favore di una piazza che per quanto rifiorita non sarà mai tra le più attraenti di Como, romane un mezzo mistero. Seppure restano lodevoli le intenzioni di vivacizzare un luogo spesso lasciato al degrado, il provvedimento appare in contrasto almeno con la visibilità e il prestigio che dovrebbe avere la sede di un info point, soprattutto dope aver perso anche quello di piazza Cavour. I dettagli della doppia operazione, che dovrebbe vedere la luce entro l'estate, verrano comunque resi noti nei prossimi mesi.