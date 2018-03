Veleso: se le elezioni oscurano il panorama

Chissà, se fosse successo a Como forse avremmo assistito a una sommossa popolare, visto che i comaschi non ne possono più di panorami oscurati. Quanto successo a Veleso ricorda, in piccolo, per carità, il caso storico del muro del lungolago. Con la differenza, per fortuna, che tutto potrà tornare presto come prima. L'amministrazione comunale di Veleso, infatti, ha consentito l'installazione temporanea di una serie di pannelli in legno per le affissioni dei manifesti elettorali in piazza Monsignor Zerboni. Il risultato lo si vede bene dalla foto inviata dalla redazione di QuiComo da un lettore del piccolo paese del Triangolo Lariano: il panorama è sparito oscurato dalla lunga e alta barriera messa a disposzione dei candidati delle elezioni del 4 marzo 2018.