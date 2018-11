Variante della Tremezzina, Fermi "stronca" gli ambientalisti: nessuna modifica al progetto

Le richieste contenute nel documento sottoscritto dalle associazioni ambientaliste e dalle sezioni locali di Italia Nostra, Chiave di Volta, La Cruna del Lago, Territori Natura Arte Cultura e Legambiente, in cui si chiede la realizzazione dell’intera opera della Variante della Tremezzina in galleria naturale, arrivano oltre il tempo massimo. Nessuna modifica al progetto è ormai accettabile. Lo sostiene il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

“La posizione espressa da alcune associazioni ambientaliste locali che chiedono di rivedere il progetto della Variante della Tremezzina - commenta Fermi - è assolutamente strumentale e fuori luogo, e giunge peraltro fuori tempo massimo. Cercare oggi di rimettere in discussione il progetto significa solo volere impedire la realizzazione di un’opera che tutto il territorio attende ormai da troppo tempo e di cui se ne avverte sempre più l’imprescindibile necessità. Massimo rispetto per le posizioni di tutti, ma non credo che le esternazioni di qualche ambientalista meritino maggiore attenzione e considerazione delle esigenze e delle richieste del restante 99% dei cittadini comaschi. Per cui niente ripensamenti, avanti compatti con forza nel sollecitare il rispetto degli impegni presi nei tempi previsti. Regione Lombardia ha sempre creduto e investito fortemente su quest’opera, al punto da aver assicurato da subito la copertura di un terzo delle spese mettendo a disposizione 110 milioni di euro. Anas ha già affidato il progetto esecutivo ed entro fine anno è prevista la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori, pena la perdita dei 210 milioni di euro del decreto Sblocca Italia. Ora - conclude Fermi - concentriamo i nostri sforzi finalizzandoli a far sì che tempi e impegni siano rispettati e, qualora dovesse rendersi necessario, a far sì che i termini del decreto siano prorogati da parte del Governo”.