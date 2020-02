Uffici comunali all'ex Ticosa? Rapinese chiede il referendum

Uffici comunali nell'area ex Ticosa? E' la proposta contenuta nel progetto redatto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Landriscina. Un super progetto che prevede, appunto, lo spostamento degli uffici comunali lì dove un tempo sorgeva la tintostamperia Ticosa, abbattuta ben 13 anni fa.

Referendum consultivo

Il progetto, come è noto, non è ancora passato al vaglio del consiglio comunale ma è solo approdato in commissione urbanistica. L'eventuale via libera della commissione sarà preludio al dibattito in consiglio. C'è però chi crede che il progetto e la scelta di spostare gli uffici comunali sia così importante per la città da dover essere sottoposto al voto diretto dei cittadini e non da un organo rappresentativo, quale è il consiglio comunale. Alessandro Rapinese, consigliere comunale di opposizione, ha predisposto l'istanza per chiedere all'amministrazione comunale di indire un referendum consultivo e chiedere, così, ai comaschi di esprimersi sull'idea di trasferire nell'ex Ticosa gli uffici comunali.

"Non hanno il contatto con la realt - commenta Rapinese riferendosi al sindaco Mario Landriscina, ai suoi assessori e ai consiglieri di maggioranza che sostengono la giunta -.. Non riescono a ripristinare una piscina o un forno crematorio in tempi decenti, ma si ostinano a ripetere gli errori del passato. Fosse l'ultima cosa che faccio, garantisco che il Comune sull'ex Ticosa non ci andrà mai"

Il quesito e le firme

Per poter chiedere l'indizione del referendum Rapinese dovrà raccogliere le firme del 6 per cento dei comaschi aventi diritto al voto. Significa circa 4.200 firme. Il quesito proposto da Rapinese recita testualmente: "Vuoi che il Comune di Como sposti suoi uffici nell’area Ex Ticosa?".