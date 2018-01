Ticosa, rinviata l'udienza per il contenzioso tra Multi e Comune di Como

La situazione della Ticosa è esattamente quella che vedete nella foto, una sorta di giungla in attesa di ritornare almeno un utilissimo parcheggio. Intanto, è di oggi oggi la notizia del rinvio a data da destinarsi dell'udienza innanzi al Consiglio di Stato avente per oggetto il contenzioso tra Multi e il Comune di Como relativo all'ex PII cosiddetto "ex Ticosa".

Il provvedimento, si apprende da una nota di Palazzo Cernezzi, è stato possibile in quanto l'amministrazione sta dialogando e confrontandosi con Multi per arrivare a una soluzione extragiudiziale dell'intera vicenda, ovvero evitando lo scontro in aula di tribunale. Il sindaco Mario Landriscina si era già detto fiducioso di una positiva soluzione entro la fine dell'anno, ma in un caso così spinoso quello della Ticosa, che si protrae da anni, è lecito essere quantomeno prudenti.