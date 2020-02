Ticosa: svelato il super progetto del Comune di Como

È un piano urbano veramente in grande stile quello che ipotizza Palazzo Cernezzi per l'area della ex Ticosa. Questa ampia zona prevederà, oltre ai 1000 posti auto interrati già promessi, tanto verde e tante trasparenze, a partire dalle maxi vetrate fino alla passerella completamente trasparente che dovrebbe attraversare la piazza principale.

Ecco cosa ci sarà nell'area dell'ex Ticosa

Prima di tutto qui si trasferirà la sede del Comune di Como- ora in centro storico

Poi i famosi e tanto chiacchierati posti auto, che secondo il progetto ora presentato dovrebbero trovarsi in un autosilo a due piani, che ospiterà tra gli 800 e 900 posti coperti, mentre altri 150/200 parcheggi saranno scoperti e si troveranno di fronte al cimitero.

Ci sarà un'area dedicata alle attività commerciale e agli alberghi e una zona residenziale.

L'edificio della Santarella diventerà invece un polo culturale e ospiterà anche alcune attività dell'Università dell'Insubria.

La viabilità

Sul piano viabilistico sembrerebbe confermato quanto si è detto finora, ovvero un'asse tra via Grandi e viale Innocenzo e la riqualificazione dell'innesto con viale Roosevelt.

La nuova sede del Comune di Como

Lunedì 10 febbraio in commissione verrà discusso il progetto e verranno definiti anche gli spazi da dedicare al municipio.

Nell'area dell'ex Ticosa sarà probabilmente creato un nuovo Centro Direzionale Comunale, in cui troveranno spazio tutti quegli uffici attualmente delocalizzati, come i servizi sociali, la polizia locale e gli archivi.

Grazie a due piani interrati, il Comune sarà dotato di parcheggi riservati.

Al piano terra dovrebbero essere collocati invece quei servizi che si affacciano direttamente al pubblico e che saranno ospitati nell’edificio anche se non comunali, come l'ufficio postale, uno sportello bancario e forse un bar e un ristorante.

Gli uffici comunali veri e propri saranno al primo piano.

Lunedì, dopo la Commissione, si avrà forse qualche dettaglio anche sulle tempistiche.