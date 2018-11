Ex Ticosa, una firma per ripartire da zero (o quasi)

Il Comune di Como e la società Multi hanno firmato l’accordo per l’area ex Ticosa. L’oggetto dell’accordo è la definizione totale di tutti i contenziosi e la rinuncia a qualsiasi reciproco obbligo o richiesta di risarcimento. Ecco

Gli impegni di Multi

- rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Comune

- rinuncia ai ricorsi presentati al Tar e al Consiglio di Stato

- rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento del danno o rimborso di spese (compreso il costo sostenuto per la demolizione dei manufatti edilizi esistenti)

- rinuncia a opporsi agli atti di rinuncia del Comune

- rinuncia alla restituzione della caparra confirmatoria a suo tempo versata in favore del Comune pari a euro 450mila

- versa in favore del Comune un importo aggiuntivo, forfettario e onnicomprensivo di 45mila euro come concordato con il Comune quale compartecipazione alle spese legali sostenute dall’Ente;

Gli impegni del Comune

- rinuncia a qualsiasi pretesa che a qualunque titolo possa vantare nei confronti di Multi in relazione agli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, dal Bando e dal Contratto Preliminare, adottando qualsiasi atto e/o provvedimento utile a tal fine;

- rinuncia ai ricorsi al Tar.

- rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento del danno e/o rimborso delle spese (compreso ogni eventuale costo sostenuto per le attività di bonifica svolte sull'area Ticosa)

- rinuncia a opporsi agli atti di rinuncia di Multi

- rinuncia a qualsiasi azione volta a escutere la garanzia bancaria pari a 3 milioni di euro e prestata, per Multi in favore del Comune, da Lloyds TSB Bank Plc in data 25 giugno 2010

- si impegna a comunicare alla banca garante la totale liberazione di Multi da ogni obbligo derivante dal Contratto Preliminare e per il cui corretto adempimento era stata prestata la garanzia bancaria;

- si impegna a restituire a Multi l’originale della sopra indicata garanzia il giorno stesso della sottoscrizione dell’atto di transazione.

Il commento del sindaco

"Mentre l'attenzione viene continuamente posta nei confronti di situazioni di tradizionale interesse politico, o pseudo politico - commenta il sindaco Mario Landriscina - c'è un'amministrazione che lavora e produce. Si chiude oggi un capitolo durato decenni proprio grazie ad un forte senso di responsabilità e rispetto nei confronti della città che si merita ogni attenzione. In questi giorni, proprio in quel luogo, si è peraltro svolta un'importante e mai vista azione di pulizia e messa in sicurezza quasi del tutto ignorata proprio forse a fronte dell'interesse sui cosiddetti temi politici. Prosegue quindi una evidente dissociazione tra diverse visioni di come svolgere un adeguato servizio alla città. Osserverò con attenzione gli illuminati consigli, critiche e pareri che perverranno copiosi da parte di tanti illustri ed esperti opinionisti e politici, ma ciò nonostante con chi riterrà di starmi lealmente accanto, proseguirò il cammino che a suo tempo è stato intrapreso e condiviso. Ai cittadini affido serenamente il giudizio e ogni diritto di consenso o critica».