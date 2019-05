Municipio, parcheggi, negozi e cultura: ecco il progetto del Comune per l’area Ticosa

Gli uffici del Comune, negozi, parcheggi e l'area della Santarella come hub della creatività e della cultura: sono soltanto alcune delle idee della Giunta Landriscina per il futuro dell'area ex Ticosa. Il piano è stato presentato mercoledì 22 maggio 2019 durante l'assemblea annuale dell'Ance.

Il trasferimento del Comune

Il progetto di riqualificazione presentato dall'assessore Marco Butti vede tra le ipotesi quella del trasferimento degli uffici del comune, riunendo quelli sparsi in città e il comando della Polizia Locale. Un ragionamento in cui entrerebbe anche l'area ex Stecav. Palazzo Cernezzi, sede attuale del Municipio, potrebbe invece essere riconvertito in strutture commerciali e alberghiere.

Negozi e parcheggi

L'idea è quella di mantenere lo spazio pubblico come elemento centrale: sì, dunque, ad attività commerciali con un parcheggio in parte interrato di 500 posti. No, invece, alle residenze.

Importante anche il verde, previsto in particolare nella prima parte di viale Innocenzo, anche se è stato ribadito che l'obiettivo principale come polmone verde della città rimane il San Martino.

Dal punto di vista viabilistico prevista la ridefinizione dell'asse stradale via Grandi-viale Roosevelt.

Per l'area della Santarella l'ipotesi prevede la creazione di un hub della cultura e della creatività anche per la sua vicinanza con l'Università.