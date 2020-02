Svolta Civica: "A Como sulla cultura è allarme rosso"

Nuovo affondo alla giunta dal gruppo consigliare di Svolta Civica per Como. Il tema, uno dei più scottanti in città, ce ne siamo occupati recentemente in questo articolo, è appunto quello culturale. Questione particolarmente cara a Barbara Minghetti che firma lo scritto insieme ai colleghi sui banchi di minoranza a Palazzo Cernezzi Traglio e Nessi.

"È di questi gionri la notizia che Marker “muore”, insieme con Wow, l’anno scorso, e insieme con altri progetti cosiddetti per giovani, quali: “Allineamenti”, “Light Festival”, “Swing Festival”, “Lake Como Festival”. Nell’ultimo periodo, sicuramente il mondo della cultura a Como non è sotto i riflettori per buone notizie"

"L’annuncio della chiusura per motivi di sicurezza degli spazi espositivi - prosegue il comunicato - le difficoltà di alcuni enti culturali a promuovere e sostenere i propri eventi a Como non sono, purtroppo, fulmini a ciel sereno. Soltanto qualche mese fa era stata presentata una petizione/manifesto firmata da molte persone, operatori culturali della città e non solo, in cui veniva lanciato un allarme sullo stato della cultura e si proponevano, in maniera costruttiva, alcuni passi da poter effettuare insieme con l’amministrazione. È il momento di lanciare un allarme forte, consapevoli del fatto che non tutto è imputabile alla sola amministrazione, e che l’enorme problema a cui assistiamo non è risolvibile soltanto da un ente o da una persona".

"Facciamoci una domanda: “La città crede che la cultura sia un motore di sviluppo e un patrimonio da valorizzare? Purtroppo, a quanto vediamo, pare che la risposta sia negativa. E non lo crede, in maniera davvero convinta, da tempo, intendiamoci. Ma, se ora vogliamo crederlo, per portare un cambiamento dobbiamo farlo in tanti: il Comune - come indicatore di visione - insieme con Camera di Commercio, Unindustria, imprenditori, associazioni e tutti i cittadini. Che ciò sia possibile ce lo ha insegnato l’esperienza di Expo, quando anche a Como, la Camera di Commercio ha coordinato per un paio di anni gli operatori uniti in un progetto comune. Da allora ci siamo persi.

Svolta Civica chiede una riflessione seria e urgente: "Ci piacerebbe mettere la cultura, nel senso più ampio della parola (cultura artistica e di patrimonio, cultura di formazione e innovazione, cultura di territorio turistico e di periferia, cultura di comunità, cultura dei giovani, cultura come volano economico) davvero al centro dei pensieri della futura Como. Se chi ci amministra non la pensa così, ed è legittimo non crederlo, lo dica e indichi una strada diversa per la città".