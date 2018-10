Forza Nuova, striscione sul tribunale di Como: "Addesso bravo, condannali tutti"

Forza Nuova è stata autrice dell'ennesimo blitz notturno. Questa volta imilitanti hanno addirittura affisso un loro striscione all'ingresso del tribunale di COmo in via Largo Spallino. La scritta che campeggiava sullo striscione recitava "Il lago è nostro. Addesso bravo, condannali tutti". Il riferimento è al pubblico ministero Pasquale Addesso che nei giorni scorsi è stato protagonista di una ferma e risoluta requisitoria contro i presunti responsabili del disastro del lungolago e delle paratie.

Nel comunicato diffuso in mattinata da Forza Nuova si legge, tra l'altro: "Proteste e manifestazioni inascoltate fino ad oggi, purtroppo, ma Forza Nuova vede nel PM Addesso un paladino di Giustizia e plaude il suo operato. Il lago è nostro e non si tocca, questo è il motto che Forza Nuova Lario sostiene da sempre...contro le paratie, contro la svendita incondizionata in agosto per le riprese cinematografiche, contro quella "schifezza" di Libeskind (contestata più volte anche pubblicamente contro il sindaco Lucini da Forza Nuova)".