Nuovo blitz di Forza Nuova a Como, striscione sul Municipio contro la catena umana anti razzismo

Forza Nuova torna a fare sentire la propria voce con uno striscione affisso nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2019 sul Municipio di Como. "L'unica resistenza è quella etnica!", così recita lo striscione appeso dai militanti del gruppo politico di estrema destra al portone di Palazzo Cernezzi, contro la mobilitazione nazionale "L'Italia che resiste", la catena umana per l'accoglienza e contro il razzismo in programma sabato 2 febbraio. A Como il ritrovo è proprio sotto il Comune.

"Si tratta di una catena umana nata per chiedere uguaglianza e dignità per ogni sesso, razza e religione, tranne le nostre! -scrive Forza Nuova sulla propria pagina facebook -Forza Nuova risponde, con vigore, all'ennesimo attacco buonista, rilanciando la battaglia che da sempre contraddistingue il movimento politico: “STOP IMMIGRAZIONE, RIMPATRIO SUBITO!” urlato, nelle piazze di tutta Italia, a difesa di un intero popolo messo in gravissimo pericolo dagli sconsiderati flussi migratori di questi anni, e che il governo attuale cerca di arginare con scarsi risultati. Il progetto di una sostituzione etnica è ormai palese, come da tempo è palese che sia in atto una politica di sdoganamento della filosofia gender.

Una politica, al limite della follia - prosegue il post- che arriva a toccare quanto di più sacro abbiamo da sempre: la famiglia naturale, ovvero quella composta da un uomo e una donna; fino ad arrivare a “giocare” con la sessualità dei nostri bambini! Contrastare le nostre origini, greco-romane e cristiane, con la creazione di un meticciato senza nemmeno più una identità sessuale precisa, e la massificazione dei popoli, come diretta conseguenza della civiltà dei consumi, sono l'obbiettivo finale. AD OGNI POPOLO LA SUA TERRA, AD OGNI TERRA IL SUO POPOLO questa è la risposta di Forza Nuova... contro i poteri forti della finanza e dell'economia, contro l'Unione Europea delle banche e non dei popoli, contro il burattinaio Soros. Forza Nuova avanguardia ed avamposto della resistenza etnica italiana ed Europea!!!"