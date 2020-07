Stadio Sinigaglia, Svolta Civica; " Affidata a un privato la zona più pregiata di Como"

Continua a far discutere la vicenda dello stadio Sinigaglia, sopratttutto alla luce della riunione di ieri tra il Comune e il Calcio Como. "Il sindaco Mario Landriscina, gli assessori Marco Galli, Francesco Pettignano e Marco Butti, i dirigenti Rossana Tosetti e Andre Pozzi hanno incontrato il CEO del Como 1907, Michael Gandler, e il gruppo di lavoro della società. Si è giunti alla condivisione di intenti e di un percorso che prevede come primo punto la sottoscrizione di una convenzione della durata di 12 anni. Quest’ultima sarà possibile grazie all’impegno del Como 1907 di progettare, finanziare e realizzare in toto il terreno di gioco in erba sintetica. Questo accordo preliminare dimostra la fiducia reciproca e la voglia di lavorare insieme tra il Comune e il Como 1907. Nonostante i tempi ristretti e il rischio concreto che il campo in erba sintetica non sia pronto per le prime partite del campionato, Como 1907 e Comune si impegnano a rendere l’iter realizzativo più snello e rapido possibile". Così l'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi.

Di oggi, invece, l'intervento di Svolta Civica a firma del triunviarato Minghetti. Traglio, Nessi: "Da qui in avanti, saranno tre i sindaci vincolati da un accordo preliminare, che al momento ruota intorno a un campo di calcio sintetico, per una delle zone più strategiche e preziose della città. Da quanto trapela dalla stampa, l’agreement raggiunto tra amministrazione comunale e Calcio Como ha contorni che non possono esimerci dal sollevare qualche dubbio. In sostanza, per i prossimi dodici anni (la durata dei mandati dell’attuale più altri due sindaci, appunto), il Comune assegna la struttura dello stadio Sinigaglia al Calcio Como in cambio della certa realizzazione del terreno di gioco in materiale sintetico (quando il campo del Como è sempre stato famoso in Italia per la qualità del suo manto erboso) e una semplice promessa, peraltro vaga, di riprogettazione dell’intero quartiere a lago".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sinceramente proseguono gli esponenti di Svolta Civica - con tutto il rispetto per l’attività della società calcistica, che merita supporto e collaborazione, per la delicatezza e la strategicità della zona, il mero impegno di rifare il campo di calcio ci pare poca cosa. Il ridisegno della zona stadio, tra i Giardini di Ponente, lo stadio, i monumenti e la sedi storiche delle società sportive, dovrebbe passare da un lavoro serio in cui l’amministrazione mette sul tavolo le proprie idee e interagisce con i privati per trovare la miglior soluzione per la loro realizzazione. Nulla di tutto ciò sta avvenendo. A quanto pare, l’amministrazione ha deciso di delegare le scelte per il futuro dell’area interamente al privato, in cambio, al momento, di un prato sintetico che serve (serve?) al privato stesso. Pensiamo che il rilancio della città meriti ben altre strategie".