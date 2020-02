Il sindaco Landriscina: "Concentrato su crisi coronavirus, rimandiamo le polemiche"

Il sindaco di Como, Mario Landriscina, risponde dopo le polemiche in merito all'ultima assemblea comunale di giovedì 27 febbraio 2020. In quell'occasione, infatti, era venuta a mancare la maggioranza ( e non era la prima volta) poichè assenti i consiglieri di Forza Italia. La seduta consiliare a Palazzo Cernetti, convocata sul bilancio, è quindi saltata perchè di fatto mancavano i numeri. Bando alle polemiche il primo cittadino ha voluto rispondere con un comunicato dove spiega le sue priorità e anche di aver sempre 'invitato' la maggioranza a partecipare a riunioni, soprattutto in tema bilancio.

Il comunciato del Sindaco

«Con riferimento alle dichiarazioni annunciate da esponenti della maggioranza, evidenzio che in questo momento l'unica crisi su cui sono concentrato è quella causata dal Coronavirus e che sta impegnando me e chi mi sta accanto, richiedendo massima attenzione e responsabilità da giorni e senza pausa. Proprio per questo voglio ringraziare chi sta operando nell'interesse dei cittadini in tutti i modi possibili affinché si evitino eccessi di panico, nella consapevolezza che niente deve essere lasciato al caso in quanto ci troviamo di fronte ad una situazione particolarmente complessa.

Per quanto concerne i fatti accaduti in settimana relativamente alle sedute consiliari, credo sia opportuno sottolineare l'importanza di unire le forze rimandando le polemiche a tempi opportuni. Oggi la priorità è per me la salute dei miei concittadini e la gestione delle inevitabili ricadute anche economiche. Sono certo che tutti i Consiglieri siano concordi. In questo senso ho già fornito puntuali istruzioni affinché gli Assessori di riferimento, nell'osservanza delle regole comportamentali che il caso richiede, istituiscano tavoli di confronto con tutte le Categorie per pianificare ogni attività utile a mitigare le difficoltà e preparare il rilancio del nostro territorio. Se c'è qualche parte politica che intende aprire una crisi, forse sta sbagliando il momento. A chi, della maggioranza, dichiara di non essere stato coinvolto nelle scelte strategiche rispondo che gli inviti a partecipare a riunioni, anche in tema il bilancio, li ha avuti e il non essere stati presenti è stata una libera scelta e un'opportunità persa. Da parte mia sono dispiaciuto per l'assenza di questa componente ai tavoli di discussione della maggioranza di questi mesi.Non smetterò di invitarli e sarò ben felice di ascoltare i preziosi consigli che vorranno formulare. Fin dalla prossima settimana ne avranno occasione, li attendo.

Concludo ribadendo che oggi il mio massimo impegno è focalizzato sulla straordinaria situazione sanitaria che si è determinata. Un grazie particolare anche alla stampa che ci sta aiutando nell'azione di corretta informazione a tutta la cittadinanza e un sentito e sincero incoraggiamento a tutti i nostri concittadini, confermando che ogni livello di questa Amministrazione si prodigherà ulteriormente e senza sosta per non rinunciare al nostro benessere presente e futuro».