Il sindaco Mario Landriscina denuncia Wikipedia

Il falso gossip è durato il tempo di un click ma non è sfuggito all'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi. Sulla pagina Wikipedia dedicata al sindaco Mario Landriscina era apparsa per alcuni giorni, tra le righe dedicate alla sua biografia e alla compozione della giunta, una frase con cui gli si attribuiva una inesistente convivenza con la vicesindaco Alessandra Locatelli, esponente dalla Lega.

Una volta informato, anche se nel frattempo il tutto era stato rimosso, Landriscina, come afferma l'Ansa, ha presentato una denuncia in Procura contro gli autori, ignoti, della pagina Wikipidia aperta qualche mese fa. Il sindaco di Como ha quindi formalizzato una denuncia per diffamazione "causata da affermazioni mendaci relative a falsità sulla sfera personale non solo mia".