Sicurezza, parla Molteni (Lega): "Salvini ha impedito le chiusure di presidi di polizia volute dal PD"

Il territorio, secondo Nicola Molteni, rischiava di essere penalizzato sul fronte della sicurezza a causa di alcune chiusure volute dal PD. Si tratta di centinaia di presidi di sicurezza della polizia postale, stradale, ferroviaria e di frontiera che rischiavano la soppressione. “Con Matteo Salvini al Viminale abbiamo bloccato e sospeso tutti i piani di chiusura delle specialità della Polizia di Stato programmati dai precedenti governi di sinistra".

Sottolinea inoltre che sotto il precedente governo non ci sono stati tagli, bensì nuove aperture e potenziamenti degli uffici esistenti con 9 commissariati in più nelle 14 città metropolitane, 5 cittadelle della sicurezza e oltre a 100 milioni per investimenti in infrastrutture di sicurezza.

Continua l'ex sottosegretario all’Interno: «Col Governo gialloverde il distaccamento di Seregno noi lo abbiamo salvato, con l’attuale governo giallorosso chiude. È una scelta fortemente penalizzante per la sicurezza del territorio di cui l’attuale governo ne è l’unico colpevole”.