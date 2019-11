Molteni (Lega) contro il Governo: "Ripartono i furti, ma tagliano le risorse per la sicurezza"

L'ex sottosegretario agli Interni, il parlamentare comasco Nicola Molteni, si scaglia contro l'attuale Governo Cinque Stelle/Pd sul tema sicurezza: "Dal governo giallorosso arrivano risposte insufficienti in legge di bilancio: troppi tagli e scarse risorse per il comparto sicurezza". Molteni ricorda alcuni risultati ottenuti quando alla guida del ministero dell'Interno c'era Matteo Salvini: "Quando eravamo al governo, grazie al lavoro delle forze di polizia i reati, i risultati a Como sono stati straordinari, soprattutto per quanto riguarda furti in abitazione e rapine, diminuiti anche del 30 per cento. Ora entriamo nella stagione più complicata e quindi serve un'attenzione maggiore da parte del governo. Bisogna fare di più. Nell'attuale legge di bilancio 2020 ci sono pochissimi soldi per la sicurezza. Il governo giallorosso non faccia cassa a scapito della sicurezza dei cittadini".

Tuttavia una buona notizia c'è, stando alle parole di Molteni contenute nella nota stampa diffusa l'8 novembre 2019: "Almeno per ora, è confermato il mantenimento delle pattuglie straordinarie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per contrastare furti, spaccio e immigrazione illegale, volute da Matteo Salvini e da me sul territorio comasco quando eravamo al governo, e l'assunzione straordinaria di Forze di polizia inserita dalla Lega nella legge di bilancio 2019 con una decina di carabinieri in più in arrivo sul Lario. Siamo al lavoro in Parlamento per inserire più soldi nella Manovra con cui incrementare nuove assunzioni, organici e dotazione di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco. Tra gli emendamenti che presenteremo ce ne sarà uno per consentire ai Comuni più assunzioni di agenti di polizia locale e aumentare i 110 milioni del fondo per telecamere e videosorveglianza già stanziati grazie alla Lega quando era al governo".