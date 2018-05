Dopo tanto rumore, ecco le sedie sotto il Broletto

Saranno state la minaccia di "sciopero" delle Bande, sarà stata la stampa che ha raccolto e reso pubblica la protesta, sta di fatto che alla fine il tempo, le persone e i mezzi sono stati trovati. E anche il buonsenso che spetta a una amministrazione pubblica. Come potete vedere dalla foto scattata questa mattina, le tanto discusse sedie, già traballanti per una certificazione ottenuta con qualche affanno, sono state infatti prelevate dal magazzino di Camerlata, consegnate in città da un mezzo del Comune e accastatate sotto il Broletto, pronte quindi ad essere utilizzate per i prossimi eventi delle bande, in particolare quello per la Festa della Repubblica del 2 giugno.

Ora si attendono segnali da Palazzo Cernezzi per l'estate in città, passaggio cruciale sarà quello di lunedì 28 maggio in Commissione Cultura. Non si parlerà solo di eventi ma anche di alcuni nodi cruciali: il destino del Polieteama, l'ipotesi di tarsformare la Casa del Fascio in un luogo di cultura del razionalismo, il futuro di Villa Olmo.