Sardine: arriva a Como la manifestazione che sta riempiendo le piazze italiane

Domenica 8 dicembre, giusto giusto per la festa dell’Immacolata, anche il Lago di Como si riempie di sardine. L’appuntamento per i manifestanti è alle 18.30 in Largo Miglio, sotto Porta Torre. Si tratta di una delle giornate storicamente più caotiche della Festa dei Balocchi ed è spontaneo chiedersi se questa sovrapposizione favorirà o meno la protesta. Intanto la data c’è, e a vedere dalla pagina Facebook della compagine lariana del movimento non era così scontato, e in molti si domandano quale sarà la partecipazione in una città storicamente votata alla Lega, visto che il primo bersaglio delle Sardine a livello nazionale è proprio il leader del Carroccio, Matteo Salvini.