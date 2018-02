La conferenza stampa al Sant'Anna: scivolone di Sinistra per la Lombardia

Un piccolo scivolone elettorale di Sinistra per la Lombardia che aveva fissato per domenica 18 febbraio 2018 una conferenza stampa nel piazzale antistante l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Quella conferenza stampa, peraltro già annunciato agli organi di stampa, in realtà non ha mai avuto l'autorizzazione da parte dell'ospedale che, come ha fatto sapere attraverso l'ufficio stampa, non autorizza eventi politici in campagna elettorali nell'area ospedaliera, comprese le pertinenze esterne (quale, appunto, il piazzale antistante).

L'appuntamento elettorale, che a questo punto subirà un cambio di location, è con il candidato presidente di Sinistra per la Lombardia, Massimo Gatti, e con i candidati comaschi che ne sosterranno la candidatura. Gatti, si legge nella nota stampa che invitava i giornalisti a partecipare alla conferenza, "illustrerà il programma ed i progetti politici della lista anche e sopratutto in materia di gestione e tutela della sanità pubblica messa seriamente a rischio scellerate dalle politiche della lega e delle destre in Lombardia e del Pd nazionale".

Il gruppo di Sinistra per la Lombardia ha inviato la richiesta di poter organizzare la conferenza davanti al Sant'Anna a un indirizzo mail sbagliato, per tanto l'asst Lariana non ha mai ricevuto tale richiesta e non ha potuto, quindi, respingerla. Insomma, forse il gruppo politico che sostiene Gatti ha pensato di avalersi della famosa regola "silenzio assenso" (che vale, in effetti, per molte comunicazioni tra privati e pubbliche amministrazioni), ma non è questo il caso.