Autisti aggrediti, Salvini a Como: incontro con il prefetto

Matteo Salvini a Como per esprimere solidarietà agli autisti degli autobus aggrediti da un gruppo di migranti che non volevano pagare il biglietto. Il leghista neo ministro dell'Interno venerdì 8 giugno sarà in città anche per incontrare il prefetto Bruno Corda e parlare del problema sicurezza e dei numerosi fatti di cronaca che vedono come protagonisti extracomunitari in alcune zone per così dire "calde" della città, come piazza San Rocco e i giardini a lago. Spaccio, furti e risse sono tra i reati che più spesso vengono commessi da alcuni gruppi di migranti, per lo più richiedenti asilo.

Con i fatti della sera dello scorso 5 giugno si acuito il clima di tensione ed esasperazione che si respira tra gli autisti di Asf Autolinee. "Riempiti di botte - ha commentato Salvini - da un gruppo di stranieri. La colpa dei due autisti? Aver chiesto i biglietti! Roba da matti!"