Matteo Salvini a Cantù: folla alla festa della Lega

Migliaia di persone alla festa della Lega a Cantù per Matteo Salvini: il leader del partito e ministro dell'Interno è stato accolto da una folla di militanti e simpatizzanti al parco Mamete di Cascina Amata nella serata di domenica 30 giugno 2019. Ad attenderlo anche i sindaci eletti all'ultima tornata elettorale, in primis Alice Galbiati, primo cittadino della città del mobile. Con loro il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, i parlamentari Alessandra Locatelli, Eugenio Zoffiili ed Erica Rivolta e il sottosegretario regionale Fabrizio Turba.

Salvini ha toccato anche alcuni temi di attualità, come il caso della Sea Watch 3 e delle critiche all'Italia da parte dei governi francese e tedesco. E ancora la manovra economica con la promessa di un taglio delle tasse per le imprese e le famiglie.

Folla per Salvini a Cantù (foto dal profilo fb di Nicola Molteni)



Grande entusiasmo tra i sostenitori di Salvini, in primis Nicola Molteni che sul suo profilo fb ha commentato: "Questa serata rimarrà nella storia. Migliaia di persone al parco Mamete. Un calore, un affetto incontenibile per #MatteoSalvini. Uno spettacolo assoluto. GRAZIE a tutti!! Commosso e felice".