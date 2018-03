Elezioni sindaco di Cernobbio: Simona Saladini si ricandida (non con Forza Italia)

Simona Saladini si ricandida sindaco di Cernobbio. Alle prossime elezioni amministrative, in programma nella primavera del 2018, Saladini si ripresenta come candidata per una lista civica di area, ovviamente, di centrodestra. Saladini, infatti, è sempre stata una strunua sostenitrice di Silvio Berlusconi e un importante esponente di Forza Italia in provincia di Como. Questa volta si candiderà con una lista civica.

Saladini ha dichiarato: "La mia non è stata una decisione politica. Voglio solo mettere di nuovo a frutto la mia esperienza passata come sindaco, tanto più che ho ricevuto tantissime richieste da parte dei cittadini di Cernobbio affinché mi ricandidassi. Non ho chiesto l'appoggio del partito di Forza Italia, dal quale sono uscita cinque anni fa, sebbene nella mia compagine civica ci sono alcune persone che hanno fatto parte delle mie esperienze amministrative passate".

Saladini ha poi assicurato che il progetto civico della sua lista è già pronto, nome e logo compresi, ma che attenderà ad ufficializzarne la presentazione finché non sarà decisa la data delle elezioni amministrative del 2018.