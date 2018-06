Elezioni 2018: Camera e Senato nei collegi di Como e provincia. Chi ha vinto?

C'è chi ha vinto in queste elezioni politiche 2018, come M5S e Lega, e chi ha indubbiamento perso, come il PD. A livello di figure politiche il grande sconfitto, però, è Matteo Renzi che dal Nazareno alle ore 18.20 ha annunciato le sue dimissioni in conferenza stampa, dopo un'analisi del voto e della campagna elettorale, l'intenzione di lasciare la guida del PD e quindi il ruolo di segretario. Ha poi auspicato il nuovo congresso appena dopo l'insediamento delle camere.

Venti liste per 14 candidati nei collegi uninominali e 80 candidati per quelli plurinominali. Per la Camera il territorio comasco è suddiviso in tre collegi uninominali: i Comuni dell'Alto Lago ricadono sotto il collegio 1 di Sondrio; Como città (qui i dati del capoluogo), Comuni limitrofi, Olgiatese e Bassa Comasca sono sotto il collegio 5; il Canturino e l'Erbese sono nel collegio 6. C'è poi un unico collegio plurinominale, il collegio 2.2.

I collegi

Per il Senato oltre a un unico collegio plurinominale (collegio 3) il territorio comasco è suddiviso in due collegi uninominali: collegio 9 (Cantù) e collegio 10 (Como).

Per la Camera nel collegio di Como 5 la sfida uninominale si preannuncia tra Laura Ravetto (coalizione di centrodestra) e Chiara Braga (centrosinistra), mentre nel Canturino è tra Patrizia Lissi (centrosinistra) e il leghista (nonché deputato uscente) Nicola Molteni (centrodestra). Ma c'è anche un volto noto fuori dalle due principali coalizioni, cioè l'ex sindaco di Cantù Claudio Bizzozero candidato con il Grande Nord).

Risultati collegi uninominale Camera e Senato

Per la Camera: Laura Ravetto (Centrodestra) conquista poco di meno del 50% dei voti nel collegio uninominale 5 Como; segue Elisa Nicotra con il 22,53%. Al terzo posto Chiara Braga (20,42%). Elezione sicura per Ugo Parolo nel collegio uninominale 1 Sondrio con il 57% dei voti. Lega Nord prima forza con il 41%. Lega Nord vince nel collegio uninominale 6 Cantù con il candidato Nicola Molteni che con il 52% può contare sulla rielezione alla Camera.

Al Senato quasi sicure l'elezione di Licia Ronzulli (Centrodestra) con il 57%dei voti nel collegio uninominale 9 Cantù dei voti, e di Erica Rivolta (centrodestra) nel collegio uninominale 10 Como con il 49%.

Risultati eletti Camera collegio 5 Como

Risultati eletti Camera collegio 1 Sondrio

Risultati eletti Camera collegio 6 Cantù

Risultati eletti al Senato collegio 9 Cantù

Risultati eletti al Senato collegio 10 Como