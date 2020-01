Ristorni frontalieri, la Svizzera sblocca l'ultima rata: arriveranno i soldi del Comune di Como

Ieri 15 gennaio, Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Esteri, ha incontrato il presidente del Gran Consiglio del Ticino, Claudio Franscella, e l'ambasciatrice svizzera in Italia, Rita Adam, per parlare, fra gli altri argomenti, anche di Campione: “É stato un incontro molto positivo nel quale abbiamo affrontato i temi che coinvolgono i due Paesi, a partire appunto dalla nostra enclave – ha spiegato il Parlamentare -. La buona notizia è che il prossimo mese l'Italia salderà alla Confederazione gli arretrati dovuti e così Berna sbloccherà l'ultima rata dei ristorni, rata attesa dai Comuni di frontiera delle province di Varese e Como". Si chiude così una diatriba che si trascina ormai da tempo, mettendo a rischio i rapporti bilaterali, con temute conseguenze anche su altri accordi che legano i due paesi confinanti.

"Sia da parte italiana che svizzera c'è la volontà di lavorare insieme per rafforzare le relazioni e la collaborazione sui dossier, a partire dalle infrastrutture e dalla mobilità - conclude Alfieri -. Da parte mia mi sono impegnato in particolare ad affrontare le criticità che stanno riscontrando i nostri lavoratori frontalieri che, a causa del Decreto Salvini, con la patente italiana non possono più guidare auto e automezzi di lavoro con targa svizzera. Per questo sono già in programma ulteriori incontri bilaterali ed è mia intenzione coinvolgere sia i sindaci che le forze socio-economiche del territorio".