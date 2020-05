Ristorni frontalieri in provincia di Como: accreditati sul conto dei comuni di confine 26 milioni di euro

Proprio in queste ore il ministero dell’economia del Governo italiano sta depositando sui conti di 69 Comuni e di 4 Comunità Montane della provincia di Como più di 26 milioni di euro: sono i ristorni dei frontalieri, cioè le tasse pagate in Svizzera dai nostri lavoratori, che spettano agli enti locali di frontiera.

"La notizia positiva - precisano Chiara Braga e Alessandro Alfieri, deputati del Partito Democratico - è che per la prima volta i ristorni sono accreditati ai Comuni nel mese di maggio, mentre lo scorso anno arrivarono a fine luglio. Ci eravamo personalmente impegnati con i Sindaci del territorio per far arrivare il prima possibile questi fondi”.

A queste risorse si sommeranno anche le quote destinate alla Provincia di Como, circa 4 milioni che dovranno però essere accreditati tramite Regione Lombardia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo però si è aperta una nuova questione nei rapporti Italia/Svizzera: "Siamo ora al lavoro con le diplomazie europee – spiegano dal PD - per cercare di eliminare ogni resistenza sulla riapertura delle frontiere per il 3 giugno e per stoppare ogni possibilità di accordi bilaterali tra Paesi europei che possa escludere l'Italia e danneggiarla in vista della stagione estiva".