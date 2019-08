Rischio idrogeologico: oltre un milione di euro per la provincia di Como

Regione Lombardia stanzia fondi per contrastare il dissesto idrogeologico e far fronte ai danni causati dalle ondate di maltempo di ottobre 2018 e della primavera 2019. Diversi i programmi di intervento urgenti, strutturali e di manutenzione e ripristino finanziati sia con risorse proprie (19 milioni di euro per 47 interventi su 12 province) sia con ulteriori risorse già accertate e previste dall'Accordo di programma stipulato con il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare (29 milioni di euro per 23 interventi su 9 province). E' quanto prevede una delibera approvata il 1 agosto 2019 dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni.

Per la provincia di Como si tratta di 1,15 milioni di euro distribuiti su un totale di quattro interventi. Il primo ha carattere urgente e indifferibile e risulta localizzato a Lezzeno: 100mila euro per la sistemazione idraulica della Valle di Bagnana. Gli altri tre riguardano invece opere di manutenzione e ripristino, in particolare: a Eupilio 150mila euro per la messa in sicurezza da crolli del versante occidentale del Monte Cornizzolo; a Menaggio 300mila euro per la sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Senagra e a Sorico 500mila euro per la messa in sicurezza versante a monte della strada per Dascio.

“L’attenzione di Regione Lombardia per la difesa del nostro territorio è sempre altissima e si traduce in azioni concrete - commenta Gigliola Spelzini, presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia e consigliere regionale della Lega -. Esprimo grandissima soddisfazione per lo stanziamento di 1,15 milioni di euro che la giunta regionale ha reso subito disponibili per finanziare gli interventi più urgenti contro il dissesto idrogeologico in provincia di Como. Si tratta di un importantissimo segnale di attenzione e di tutela concreta del territorio”.