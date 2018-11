Contro i furti a Como e provincia in arrivo i rinforzi da Milano

A Como arrivano i rinforzi contro furti in abitazione e reati predatori. Si tratta di dieci poliziotti e dieci carabinieri in più, a cui si aggiungeranno quattro unità della Guardia di Finanza: è il piano straordinario deciso oggi pomeriggio per la Provincia lariana. Settimane di controlli intensificati, che partiranno da lunedì 12 novembre e che saranno possibili grazie all'impiego di tre equipaggi del reparto Prevenzione Crimine di Milano, in aggiunta a tre equipaggi della compagnia operativa dei carabinieri, della polizia stradale, di quattro equipaggi della Guardia di finanza, comprensivi di una unità cinofila.

La decisione è stata presa in prefettura, nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Ignazio Coccia, alla presenza del questore e dei vertici provinciali delle forze dell'ordine "E' la dimostrazione che il governo è attento alle esigenze dei territori"spiega il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. "Insieme al ministro Salvini stiamo lavorando per rafforzare tutte le questure d'Italia e assumere circa 8mila donne e uomini delle forze dell'ordine in tutto il Paese"