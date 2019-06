Più sicurezza in estate a Como: in arrivo 36 agenti

Dal 15 giugno al 15 settembre saranno impiegati in provincia di Como 36 agenti in qualità di rinforzi per il periodo estivo (30 carabinieri e 6 poliziotti). Altri 10 poliziotti assegnati alla Questura di Como entro aprile 2020. Ed infine 9 agenti in più per le specialità di polizia (6 poliziotti per potenziare il controllo della Frontiera e altri 3 per rafforzare la Polizia Postale, Stradale e Ferroviaria). Per la prima volta da anni si torna ad assumere poliziotti e ad investire in sicurezza.

Il sottosegretario all'Interno, il leghista Nicola Molteni, esprime grande soddisfazione: "“Assunzioni e potenziamento degli organici delle Forze di Polizia in provincia di Como, grazie al piano di organizzazione a cui abbiamo lavorato in questo anno al Ministero dell’Interno con Matteo Salvini. Avevamo promesso attenzione al territorio comasco, assunzioni e rinforzi delle forze dell’ordine, stiamo mantenendo gli impegni presi con i cittadini, dopo anni di tagli. Dopo i militari di Strade Sicure, i controlli e servizi straordinari per il controllo del territorio iniziati il 12 novembre scorso che ha portato a un significativo calo dei delitti, il potenziamento di Stazioni e Tenenze dei Carabinieri e della Questura di Como, ora altri poliziotti e carabinieri per la sicurezza dei comaschi. Grazie a Matteo Salvini siamo passati ancora una volta dalle parole ai fatti: più poliziotti in provincia di Como e più sicurezza per i cittadini”.